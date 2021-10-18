Впрочем, люди столкнулись с проблемами при работе с электронными площадками оценке земли. Довольно часто они выдают просто невероятные суммы.

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Электронный модуль земли с назначением "крестьянское фермерское хозяйство", "для товарного сельскохозяйственного производства" оценивает просто в баснословные суммы. Например, недавно участок в районе Ковеля Волынской области оценили в 3,3 миллиона гривен. Конечно, столько за землю никто не будет платить.

Также известен случай, когда в Луцком районе система оценила коровник в 22,2 миллиона гривен. По словам владельцев паев, земельные сделки откладываются до тех пор, пока им смогут дать реальную оценку стоимости.

Средний показатель гектара земли в Украине растет. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Цена гектара земли в Украине: какой сейчас показатель".