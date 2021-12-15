Невероятный ущерб

Согласно подсчетам ученых НААН, деградация почв обходится Украине очень дорого. Каждый год мы теряем около 40 миллиардов гривен.

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За последние 130 лет украинская земля потеряла до 30% гумуса. Из-за этого как минимум 20% сельскохозяйственных земель Украины уже подверглись существенной деградации, остальные – в зоне риска.

Впрочем, подобная тенденция наблюдается по всему миру. Просто сейчас площадь деградированных грунтов составляет четверть от общего количества, а к 2050 году показатель составит 95%.

FAO призывает аграриев срочно принять необходимые меры. В частности, рекомендуется постоянно покрывать поля растениями или пожнивными остатками, севооборот как минимум трех культур и пытаться минимально нарушать почву.