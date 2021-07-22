В Днепр запустили более 1 миллиона краснокнижных рыб

В середині липня води річки Дніпро зарибили понад одним мільйоном екземплярів червонокнижних видів стерляді та севрюги.

На Херсонщине продолжается зарыбление Днепра мальками осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины. В низовье реки вблизи Херсона уже выпустили 1 083 014 екзекмпляров (3969 кг) стерляди и 52 199 экземпляров (94 кг) севрюги, которой в последний раз пополняли Днепр еще в 2008 году.

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Рыбопосадочный материал выращен Производственно-экспериментальным Днепровским осетровым рыбовоспроизводительным заводом им. академика С.Т. Артющика Госрыбагентства. Все работы происходили за средства государственного бюджета.

Справка

Осетровые – удивительные существа, которые появились на нашей планете более 200 миллионов лет назад, однако сейчас большинство из них находятся на грани уничтожения. Из 27-ми видов осетровых в Украине встречаются шесть: белуга обычная, севрюга обычная, стерлядь пресноводная, осетр русский, осетр атлантический и осетр-шип. Однако два последних вида за предыдущие несколько десятилетий ни разу в уловах не фиксировались и считаются пропавшими на территории нашего государства. Другие виды имеет статус "уязвимый" или "исчезающий", все они занесены в Красную книгу Украины.

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