На Херсонщині триває зариблення Дніпра мальками осетрових видів риб, які занесені до Червоної книги України. У пониззя річки поблизу Херсона вже вселено 1 083 014 екзекмплярів (3969 кг) стерляді та 52 199 екземплярів (94 кг) севрюги, якою востаннє поповнювали Дніпро ще 2008 року.

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Рибопосадковий матеріал вирощено Виробничо-експериментальним Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом ім. академіка С.Т. Артющика Держрибагентства. Всі роботи відбувалися за кошти державного бюджету.

Довідка

Осетрові – дивовижні істоти, які з’явилися на нашій планеті понад 200 мільйонів років тому, однак зараз більшість з них знаходяться на межі знищення. З 27-ми видів осетрових в Україні зустрічаються шість: білуга звичайна, севрюга звичайна, стерлядь прісноводна, осетер російський, осетер атлантичний та осетер-шип. Проте останні двоє за попередні кілька десятиріч жодного разу в уловах не фіксувалися і вважаються зниклими на території нашої держави. Решта видів має статус "вразливий" або "зникаючий", всі вони занесені до Червоної книги України.

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