Фальсифицированные деликатесы

Пользуясь большим спросом и низкой покупательной способностью населения, мошенники увеличили объем поддельных товаров. В частности, наибольшей популярностю пользуются икра и алкоголь.

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Довольно часто можно встретить "икру" по 140 гривен, которую вроде бы привезли из России. Эксперты уверяют, что это белковая икра.

Специалисты отмечают, что чаще всего фальсифицированную продукцию продают не в супермаркетах, а на рынках и в небольших магазинах.

Недавно специалисты из Союза потребителей Украины провели рейд. Результаты проверки были неутешительны.

"Заходим в магазин – несколько видов поддельного “белорусского” масла. Следующий магазин – фета, молочная подделка, следующий – поддельная колбаса, не высший сорт, а какой-то мясосодержащий продукт. Не кофе Lavazza, а подделка в старых пачках. Не оливковое масло, а не понятно, что. И понеслось", – рассказали эксперты.