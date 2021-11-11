Фальсификат не прошел: в Украине изъято 16 тонн поддельных продуктов

Госпродпотребслужба Украины за последние 12 месяцев изъяла из обращения 16 тонн пищевых продуктов, которые не отвечали требованиям действующего законодательства.

Больше нарушений связано с фальсификацией сливочного масла, говорит глава службы Владислава Магалецкая.

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Что известно о фальсификате

Всего за последние 12 месяцев Госпродпотребслужба провела на предмет выявления фальсифицированных пищевых продуктов более 12,5 тысяч мониторингов деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и оборот пищевых продуктов, и более 2,5 тысяч проверок заведений торговли и общественного питания.

Госпродпотребслужба составила 662 предписания об устранении несоответствий, в том числе 216 – относительно деятельности заведений торговли, 255 – общественного питания, 191 – производителя. За нарушение маркировки пищевых продуктов (фальсификации) оштрафованы 24 оператора рынка на сумму более 1,2 миллиона гривен.

За период с ноября-2020 по октябрь-2021 в заведениях торговли и общепита зафиксировано 159 случаев нарушений связаных ссливочного масла.