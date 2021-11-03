Фальсификат на прилавках: что подделывают, сколько штраф и как действовать покупателям
Источник:Факты
В магазинах и на рынках Украины фальсифицированные продукты стали постоянными гостями. Но покупатели, даже если обнаружили подделку, часто не знают, что предпринять.
По данным Госпродпотребслужбы, в Украине явный лидер среди фальсификатов – сливочное масло. С начала 2021 года было зафиксировано около 200 нарушений, связанных именно с фальсифицированным маслом, пресечено оборот 556 килограммов и изъято 2,4 тонны этого продукта.
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Какие права у покупателей?
Заместитель председателя Госпродпотребслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Вовнюк объясняет:
Если потребитель приобрел и обнаружил фальсифицированную продукцию, то имеет право:
- вернуть уплаченные деньги
- заменить фальсификат на аналогичный товар, имеющийся у продавца или производителя.
Какое наказание за подделку?
В случае установления фактов наличия фальсифицированной продукции Госпродпотребслужба запрещает ее реализацию, – добавляет Вовнюк. – Это решение обязательно к немедленному исполнению. За нарушение предприятию или магазину грозит штраф в размере 500% стоимости полученной для реализации партии товара, но не менее ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 1700 гривен.
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Отдельно следует отметить: если Госпродпотребслужба во время проверок выявила не только признаки фальсификации, но и несоблюдение прав интеллектуальной собственности или другие нарушения, информация передается компетентным органам.