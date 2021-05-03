По словам экспертов, определить качество мяса довольно легко. Если продукцию замораживали, то после нажатия на кусок мяса останется "ямка", тогда как свежее мясо сразу вернется в исходное положение.

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Также перед покупкой стоит понюхать мясо. По словам экспертов, запах мяса плохого качества не сможет перебить ни один раствор.

Выглядеть мясо должно в меру "сухо", если из него течет – значит, его замораживали.

Акционные предложения должны вызвать предостережение – очень часто это продукция, у которой заканчивается срок действия. Такое мясо может испортиться на следующий день после покупки даже в холодильнике.

Продукты в Украине продолжают дорожать. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Продукты снова дорожают: в чем причина".