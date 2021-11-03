Фермеры в Украине сокращают поголовье свиней: какие будут последствия

В Украине существенно выросло количество свиней, уходящих на убой. А вот за выращивание нового поголовья фермеры берутся очень неохотно.

По сравнению с прошлым годом, реализация свиней на убой сельскохозяйственными предприятиями выросла на целых 13,3%. Для отрасли этот сигнал не слишком положительный.

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Как показывают данные, 96% полученного прироста живой массы свиней предприятия направили на убой. Это свидетельствует об отсутствии возможности дальнейшего развития.

Кроме того, в 11 областях объемы убоя свиней превысили выращивание, то есть производители "сворачивают" деятельность.

По мнению экспертов, вскоре внутреннее предложение будет перекрывать лишь значительную часть потребностей украинцев. Со временем это приведет к тому, что мы будем очень зависимы от импорта свинины из Польши и других стран.

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