Сегодня человечество не слишком удачно распоряжается водными ресурсами, что может иметь ужасные последствия. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО.

Мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.

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Уже более 2 миллиардов человек не имеют доступа к воде. По мнению ЮНЕСКО, стоимость воды нужно измерять, исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. В то же время они признают, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.

Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Ситуация ухудшится и за счет других глобальных проблем, в частности, последствий пандемии.

Исследование украинского масла выявило чрезвычайно большое количество подделок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Впечатляющие объемы подделки: 62% украинского масла оказалось фальсификатом".