Голод усилился: ООН обнародовала тревожные данные

Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году голод усилился как в абсолютных, так и пропорциональных показателях.

По данным ООН, в 2020 году голодали около 811 миллиона человек – около 9,9% мирового населения. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 8,4%.

Обратите внимание! ООН провозгласила 2021-й – годом овощей и фруктов

Крупнейшие регионы голодания

(миллионы людей)

Азия – 418

Африка – 282

Латинская Америка и Карибский бассейн – 60

Страдают дети

Голод и другие негативные факторы привели к тому, что более 149 миллионов детей до пяти лет имеют задержку в развитии или слишком низкие для своего возраста, более 45 миллионов – слишком худые и почти 39 мллионов – имеют избыточный вес.

Доступная еда

Всего более 2,3 миллиарда человек (или 30% мирового населения) не имели в течение года доступа к достаточному количеству пищи. За 2020 год этот показатель подскочил на столько же, на сколько увеличился суммарно за предыдущие пять лет (2015-2019).

Важно! Продовольствие и агроэкология: как справиться с грядущими потрясениями