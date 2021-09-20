В Госрезерве предупредили о критически низких запасах зерна

Запасы зерна в Украине находятся на критически низком уровне. В Госрезерве говорят, что все из-за отсутствия финансирования.

Утверждают об отсутствии финансирования на пополнение запасов материальных ценностей Госрезерва. Такие расходы в госбюджете на 2021 год не были предусмотрены.

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Денег не хватает

Единственным источником финансирования является поступление спецфонда бюджета от реализации материальных ценностей Госрезерва. По состоянию на 1 сентября 2021 года эти поступления составили 215,5 миллиона гривен. Из них ассигнования на накопления – 193,9 миллиона.

Чтобы "освежить" запасы резерва, нужны дополнительные деньги. Сумму оценивают в 565,7 миллиона гривен.

На складах есть зерно 20 летней давности

Рассказали, что на складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999 – 2018 годов. При этом утвержденные сроки хранения – всего 2 года.

Угроза для экономики

В Госрезерве ежегодно направляют обращение в Минэкономики о выделении денег для обновления материальных ценностей.

Отметили, что такая ситуация может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике. Отдельно отметили, что это потенциальная угроза для нацбезопасности государства.