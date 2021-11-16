Хлеб продолжит дорожать – производители начали брать кредиты

Прекращения роста цен на хлеб ждать не приходится. Многие факторы свидетельствуют о том, что в дальнейшем показатель не сможет радовать покупателей.

Цена хлеба будет расти

Уже в ближайшее время покупатели станут свидетелями роста цен на хлеб. К Новому году стоимость хлеба вырастет как минимум на 10%, еще плюс 10% от цены хлеба ожидают после праздников.

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Производители сообщают, что понимают падение платежеспособности населения, но не могут держать цены стабильными из-за ряда факторов.

Почему дорожает хлеб

Как сообщают эксперты, существенный рост тарифов на газ очень сильно отразился на производстве хлеба. Его стоимость возросла, производители должны возместить затраты путем повышения цен.

Кроме того, на некоторых предприятиях проблемы с зарплатой. Для того чтобы оплатить работу работников, владельцы должны брать кредиты.

Также они предупреждают, что в Украине почти не осталось муки муки высшего качества. Соответственно, несмотря на рост цен на хлеб, его качество будет ухудшаться. Причиной этого называют увеличение объемов экспорта пшеницы и муки высочайшего качества.