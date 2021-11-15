За последнюю неделю картофель стал настоящим рекордсменом – подешевел сразу на 20% и сейчас стоит 6,30 гривен за килограмм.

Достаточно резкое снижение стоимости картофеля связано с наступлением первых заморозков ночью. Производители и торговцы, не имеющие собственных складов для хранения овощей, рискуют испортить товар. Потому начали реализовать картофель по более низкой цене, тем более что его урожай в этом году хороший, – объясняют эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Обратите внимание! Высокая цена картофеля спровоцирует проблемы для украинских производителей

Как изменилась цена на другие овощи?

В отличие от картофеля, все остальные "составляющие борщевого набора" демонстрируют рост за последние две недели:

капуста +14% (до 6,44 гривен за килограмм)

морковь +10% (до 8,62)

лук +10% (до 10,31)

свекла +9% (до 9,67)

"Скорее всего, это начало постепенного сезонного роста цен", – отмечают в УКАБ.

Рис дешеветь уже не будет

Снизилась цена также на рис: средняя стоимость сейчас составляет 33,82 гривны за килограмм – это на 11% меньше, чем две недели назад.

Украинцы примерно на 40% снабжаются рисом за счет собственного производства, и на 60% – за счет импортных поставок, – говорят эксперты. – В этом году Украина получила хороший урожай риса плюс увеличила его импорт по сравнению с предыдущим годом, что позволило немного снизить цену. Однако на дальнейшее снижение не стоит рассчитывать, потому что на мировом рынке наблюдается рост стоимости этой крупы.

Полезные советы Как повысить урожайность картофеля и риса: поразительное открытие ученых

Внимание к мандаринам

Учитывая, что на рынках и в супермаркетах начали исчезать отечественные ягоды и фрукты, потребители обратили внимание на традиционный зимний товар – мандарины. Средняя цена на них за последние две недели выросла на 10% – до 52,34 гривны за килограмм.