Хорошая прибыль: как правильно выбрать сорт картофеля

Для того чтобы получить хорошую прибыль за урожай, нужно угадать с сортом картофеля. В последние годы наибольшей популярностью пользуются раннеспелые сорта.

Уже во второй половине июня в Украине наблюдается температура 25 – 28 градусов. При такой жаре картофель замедляет рост, поэтому довольно часто фермеры предпочитают ранние сорта.

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Впрочем, в западном регионе Украины, благодаря хорошим осадкам, лучший результат демонстрируют поздние сорта. Аграриям удается собирать 47 – 50 тонн картофеля с гектара.

Следовательно, главную роль при выборе сорта играет регион, частота осадков и полив. Например, в центральном и южном регионах среднеспелые и поздние сорта без полива нанесут ущерб фермеру.

Также сообщается, что сегодня главным "драйвером" рынка картофеля являются не столовые заказы, а перерабатывающие предприятия.

Наличие полива оказывает существенное влияние на урожай винограда. Больше об этом читайте в материале Агро 24