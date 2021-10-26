Вже у другій половині червня в Україні спостерігається температура 25 – 28 градусів. За такої спеки картопля уповільнює зростання, тому доволі часто фермери надають перевагу раннім сортам.
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Втім, у західному регіоні України завдяки хорошим опадам найкращий результат демонструють пізні сорти. Аграріям вдається збирати 47 – 50 тонн картоплі з гектара.
Відтак, головну роль при виборі сорту грає регіон, частота опадів та наявність поливу. Наприклад, у центральному та південному регіонах середньостиглі та пізні сорти без поливу завдадуть фермеру лише збитки.
Також повідомляється, що сьогодні головним "драйвером" ринку картоплі є не столові замовлення, а переробні підприємства.