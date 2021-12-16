Сало дешевеет

Еще в ноябре цена сала била все возможные рекорды. Показатель составлял от 150 гривен за килограмм, а кое-где достигал 185 гривен/килограмм.

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Сейчас ситуация несколько изменилась. На рынках сало уже стоит 120 – 140 гривен за килограмм, а в магазинах иногда можно найти продукцию и по 100 гривен. Как долго продержатся такие цены – пока неизвестно.

Напомним, цена сала била рекорды из-за резкого сокращения предложения. Производители изменили ориентацию на быстро набирающие вес мясные породы. Соответственно белых свиней почти не осталось.

В Европе цена мяса и сала белых свиней почти вдвое выше другой продукции. Как отмечают эксперты, украинцам тоже нужно готовиться к такому распределению цен.