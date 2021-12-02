"Идеальный" нут: ученые с помощью искусственного интеллекта собрали больший урожай

Команды исследователей по всему миру пытаются улучшить характеристики растений, чтобы предотвратить продовольственную катастрофу. Их усилия зря не проходят.

Искусственный интеллект создал "идеальный" нут

Команда ученых из университета Квинсленда вместе с международными партнерами сумели улучшить урожайность нута на 12%. В этом исследователям помог искусственный интеллект.

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Исследователи генетически отобрали тысячи сортов нута, а искусственный интеллект затем анализировал самые ценные комбинации генов растения. В итоге ученым удалось создать нут, который имеет идеальную генетику.

Новый "идеальный" сорт имеет повышенную урожайность, устойчив к засухе, жаре и заболеваниям. Ученые уверены, что подобную технологию можно применять и для других растений.

Технология, с помощью которой удалось улучшить нут, называется "FastStack". В паре с технологией геномного прогнозирования она предвещает, какие комбинации генов дадут наилучшие результаты.