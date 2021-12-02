"Идеальный" нут: ученые с помощью искусственного интеллекта собрали больший урожай
Источник:Technology
Команды исследователей по всему миру пытаются улучшить характеристики растений, чтобы предотвратить продовольственную катастрофу. Их усилия зря не проходят.
Искусственный интеллект создал "идеальный" нут
Команда ученых из университета Квинсленда вместе с международными партнерами сумели улучшить урожайность нута на 12%. В этом исследователям помог искусственный интеллект.
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Исследователи генетически отобрали тысячи сортов нута, а искусственный интеллект затем анализировал самые ценные комбинации генов растения. В итоге ученым удалось создать нут, который имеет идеальную генетику.
Новый "идеальный" сорт имеет повышенную урожайность, устойчив к засухе, жаре и заболеваниям. Ученые уверены, что подобную технологию можно применять и для других растений.
Технология, с помощью которой удалось улучшить нут, называется "FastStack". В паре с технологией геномного прогнозирования она предвещает, какие комбинации генов дадут наилучшие результаты.