А еще моли удивительно красивые и разнообразные – одни имеют впечатляющие цвета, другие же более приглушенные. Вот несколько необычных бабочек, которые заслуживают внимания.

Читайте также В Днепр запустили более 1 миллиона краснокнижных рыб

Белла моль

Моль белла, или Utetheisa ornatrix, живет в Северной и Южной Америке и ведет дневной образ жизни. Гусеницы питаются растениями рода Crotalaria, которые содержат большое количество алкалоидного токсина. Вещество накапливается в насекомых и делает их неприятными для большинства хищников. Бабочки белла живут примерно 3 недели, но за такое короткое время самки могут спариться 4 – 5 раз.



Белла моль / Фото Smithsonian Magazine

Ленивая моль

Cryptoses choloepi – один из нескольких видов моли, которые живут исключительно в мехах ленивцев. Самки откладывают яйца в фекалиях этих животных, а когда личинки становятся взрослыми, то переселяются в шерсть. На одном ленивце может жить более 100 молей.

По мнению ученых, такие отношения приносят пользу и самим животным. Моли увеличивают количество азота в их меху, помогая водорослям расти на ней. Ленивцы едят водоросли, а также используют их для маскировки.



Ленивая моль / Фото Smithsonian Magazine

Лунная моль

Лунная моль или Actias luna, встречается только в Северной Америке. Эти бабочки активны ночью и сильно притягиваются к свету. Взрослые моли живут только примерно неделю и вообще не едят – их ротовой аппарат нефункциональный. Продолжительность жизни составляет ровно столько, сколько нужно для размножения.

Лунная моль отличается от своих родственников ярким зеленым окрасом, длинными хвостами на крыльях и гребенчатыми антеннами. Эти приспособления помогают бабочкам защититься от летучих мышей, путая их эхолокацию. Гусеницы лунной моли имеют собственный способ защиты – они выдают щелчок и рвоту, чтобы сдержать хищников.



Лунная моль / Фото Smithsonian Magazine

Моль-вампир

Calyptra thalictri родом из Европы и Азии. Хотя эти бабочки питаются фруктами, самцы также сосут кровь животных. Это обеспечивает их натрием, который во время спаривания передается самкам и дает их потомству дополнительную пищу.



Моль-вампир / Фото Smithsonian Magazine

Hemiceratoides hieroglyphica

Уроженка Мадагаскара интересна тем, что любит пить птичьи слезы, когда те спят. Для этого моль использует свой зазубренный хоботок, который вставляет в веки пернатых. Вероятно, бабочки это делают для того, чтобы получить питательные вещества такие, как натрий, которого не хватает в их обычном рационе.



Моль Hemiceratoides hieroglyphica / Фото Smithsonian Magazine

Сфинкс-моль Моргана

Она использует свой чрезвычайно длинный хоботок для получения нектара с такой же длинной шпоры орхидеи Angraecum sesquipedale. Чарльз Дарвин получил пакет этих орхидей с Мадагаскара, когда изучал опыления насекомыми. Он предположил, что на острове должна быть моль с достаточно длинным хоботком, чтобы их опылить. Натуралист Альфред Рассел Уоллес согласился и в дальнейшем предположил, что опылителем будет сфинкс-моль. Оба прогноза ученые подтвердили спустя почти 40 лет.



Сфинкс-моль Моргана / Фото Smithsonian Magazine

Смертельная голова ястреба

Эта моль известна тем, что на ее теле есть выразительный черепообразный рисунок. Но это не единственный ее признак. Этот вид моли использует химический камуфляж, чтобы имитировать запах пчел и незаметно попадать в ульи. Используя свой крепкий ротовой аппарат, они прокалывают восковые соты и поедают мед. Насекомые также выдают уникальный скрипучий шум, который служит защитным механизмом. Обитают эти бабочки в Африке и Европе.



Моль смертельная голова ястреба / Фото Smithsonian Magazine