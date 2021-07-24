В этом году созревания инжира в Закарпатье несколько затянулось. В прошлые годы сезон начинался в конце июня, а в этом году плоды начали созревать только сейчас.

Интересно В Днепр запустили более 1 миллиона краснокнижных рыб

Причиной трехнедельной задержки созревания инжира эксперты называют запоздалую и прохладную весну. Кроме того, в этом году абсолютно все сельскохозяйственные культуры отстают в фазовом развитии.

По данным наблюдений авиаметеорологической станции Ужгород, сумма эффективных температур с начала вегетационного периода в г. Ужгород по состоянию на вторую декаду июля составила 1308⁰, что значительно ниже средних многолетних показателей (для сравнения, в 2018 году эта сумма составляла 1539⁰), – говорится в сообщении метеорологов.

Любителям кофе стоит приготовиться к удорожанию любимого напитка. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Цена кофе достигла максимальной отметки за 5 лет: что будет дальше".