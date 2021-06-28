Иордания отменила ограничения на импорт курятины из Украины

Украина возобновила статус свободной страны от патогенного гриппа птицы. Благодаря этому Иордания решила отменить все ограничения на импорт продукции из Украины.

В последние годы грипп птицы стал большой проблемой для стран ЕС. Украина тоже пострадала из-за перелетных птиц.

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Последний случай птичьего гриппа в Украине зафиксировали в феврале. После этого нам удалось получить статус страны, свободной от эпидемии.

16 июня Иордания отменила ограничения, касающиеся ввоза живой птицы, замороженного мяса птицы, охлажденного мяса птицы и яиц из Украины из-за вспышки птичьего гриппа. Теперь украинские производители могут поставлять продукцию в эту страну без ограничений.

Мясо – один из любимых продуктов украинцев. Больше об этом читайте в материале Агро 24