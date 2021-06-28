В останні роки грип птиці став великою проблемою для країн ЄС. Україна теж постраждала через перелітних птахів.

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Останній випадок пташиного грипу в Україні зафіксували у лютому. Після того нам вдалося набути статусу країни, яка вільна від пошесті.

16 червня Йорданія скасувала обмеження, які стосувалися ввезення живої птиці, замороженого м`яса птиці, охолодженого м’яса птиці та яєць із України через спалахи пташиного грипу. Тепер українські виробники можуть постачати продукцію у цю країну без жодних обмежень.

М'ясо – один з улюблених продуктів українців. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українці витратили на м'ясні вироби понад 6 мільярдів гривень: хто лідер".