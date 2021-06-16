Ягоды в Украине: продукции много – цены падают

В Украине в этом году ягодный сезон заметно "опоздал" из-за заморозков в начале весны и обильных дождей в мае. Поэтому объемы ягод в первой половине года были гораздо меньше по сравнению с 2020-м, а цены – существенно выше.

В июне ситуация на рынке стабилизировалась, и некоторые ягоды даже упали в цене по сравнению с летом-2020. Это связано, в первую очередь, с большим количеством засаженных ягодами площадей, считает директор оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Федишин.

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Клубники вдоволь, уже появляются партии отечественной черешни, а до конца июня ожидаем голубику. Если на старте клубнику можно было приобрести по 120 – 140 грн/кг, то сейчас ее стоимость около 50 грн/кг. Цены на черешню начинаются от 40 грн/кг на отечественную ягоду и около 120 грн/кг – на импортную, – отмечает Федишин.

Украинские фермеры научились выращивать качественную ягоду, добавляет специалист, но в этом году на объемы "сладкого" товара повлияло также увеличение насаждений клубники, малины и голубики.

"В высокий сезон, как правило, отечественные ягоды имеют более привлекательную цену и вытесняют дорогой импорт. Говорить о дефиците отечественной ягоды сейчас, конечно же, не приходится. Единственное, что может повлиять на урожай, – нестабильная погода", – говорит Федишин.

Несмотря на погоду

Соглашается с коллегой и специалист по развитию плодоовощного рынка Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP и фонда "ЛАСКА" Олег Калинин.

Он акцентирует внимание на том, что весна-2021, несмотря на нестабильную погоду, была достаточно благоприятной для завязи некоторых ягод, в частности, ожидается богатый урожай земляники садовой. И даже затяжные ливни, которые были на юге Украины, не повлияли на ситуацию: ягода насыщена влагой, поэтому быстро портится после сбора, но ее очень много. Единственное, что из-за дождей земляника не годится на переработку, так как имеет низкое содержание сухих веществ и сахаров.

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