С мая 2020 по май 2021 цена на газ выросла на целых 161,6%. Подсолнечное масло прибавило в цене 75,2%. На третьем месте лидеров подорожания сахар – 67,2%.

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Всего в мае продукты подорожали на 1,7%, мясо и мясопродукты – на 1-1,8%. Удешевлением могут похвастаться только яйца – 17,5%.

В годовом измерении продукты подорожали следующим образом:

хлеб + 16,6%;

макароны + 8,6%;

рыба и рыбные продукты + 6,2%;

молоко + 5,4%;

творог и творожные продукты + 6,4%;

яйца + 34,4%.

Аренда земли в Украине дороже, чем в Европе. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Аренда земли в Украине и ЕС: сравниваем цены".