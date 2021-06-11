С мая 2020 по май 2021 цена на газ выросла на целых 161,6%. Подсолнечное масло прибавило в цене 75,2%. На третьем месте лидеров подорожания сахар – 67,2%.
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Всего в мае продукты подорожали на 1,7%, мясо и мясопродукты – на 1-1,8%. Удешевлением могут похвастаться только яйца – 17,5%.
В годовом измерении продукты подорожали следующим образом:
- хлеб + 16,6%;
- макароны + 8,6%;
- рыба и рыбные продукты + 6,2%;
- молоко + 5,4%;
- творог и творожные продукты + 6,4%;
- яйца + 34,4%.