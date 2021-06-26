В Японии вывели новый сорт тепличного огурца

Японская семенная компания Sakata представила огурец Изал. Для компании это первый сорт длинноплодных тепличных огурцов для осенне-зимнего выращивания.

Изал подходит для осенне-зимних посевов среднего цикла. Пересаживают овощ с конца августа до начала октября.

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Новый сорт выделяется качеством своих плодов – они остаются стабильными и непревзойденными в течение всего цикла.

Изал имеет очень открытый тип растения, что обеспечивает производительность и хорошее качество плодов. Короткие междоузлия и маленькие листья – главные особенности растения.

Благодаря этим свойствам растение обеспечивает максимальное поступление света, что приводит к получению темных плодов, минимальных требований к уходу и лучшей профилактики грибковых заболеваний.

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