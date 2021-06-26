Ізал підходить для осінньо-зимових посівів середнього циклу. Пересаджують овоч з кінця серпня до початку жовтня.
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Новий сорт виділяється якістю своїх плодів – вони залишаються стабільними та неперевершеними впродовж усього циклу.
Ізал має дуже відкритий тип рослини, що забезпечує продуктивність та гарну якість плодів. Короткі міжвузля і маленькі листки – головні особливості рослини.
Завдяки цим властивостям рослина забезпечує максимальне надходження світла, що призводить до отримання темних плодів, мінімальних вимог до догляду та кращої профілактики грибкових захворювань.