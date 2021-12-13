Экспорт яблок: какие сорта пользуются наибольшей популярностью

Украина активно продает яблоки на внешние рынки. География нашей продукции растет с каждым годом.

Экспорт яблок растет

Урожай яблок в этом году был достаточно хорошим, садоводы не понесли больших потерь. Впрочем, цена на внутреннем рынке рухнула, поэтому на заработок могут рассчитывать только те, кто занимается экспортом или переработкой.

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Эксперты отмечают, что экспортная цена ниже по сравнению с прошлым годом, но все же не так низка, как на внутреннем рынке. Впрочем, здесь также нужно учитывать качество товара – на внешние рынки можно продать только самые лучшие фрукты.

Что касается сортов, то наибольшую экспортную популярность завоевали Роял Гала, Фуджи, Голден Делишес, Гренни Смит, Ред Джонапринц. Именно они востребованы в других странах.

Также специалисты советуют экспортерам составить определенный график, ведь если в какую-то страну прибудет несколько партий яблок – они сами себе обвалят цену. Таким образом, отсутствие графика и системы может негативно повлиять на целую отрасль.