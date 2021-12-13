Експорт яблук зростає

Урожай яблук цього року був достатньо хорошим, садівники не зазнали великих втрат. Втім, ціна на внутрішньому ринку обвалилася, тому на заробіток можуть розраховувати лише ті, хто займається експортом чи переробкою.

До речі Стійкий Дракаріс КЛП, або Системний підхід як запорука високого врожаю соняшника

Експерти зазначають, що експортна ціна нижча у порівнянні з минулим роком, але все ж не така низька, як на внутрішньому ринку. Втім, тут також потрібно зважати на якість товару – на зовнішні ринки можна продати лише найкращі фрукти.

Що стосується сортів, то найбільшу експортну популярність завоювали Роял Гала, Фуджі, Голден Делішес, Гренні Сміт, Ред Джонапринц. Саме вони є затребуваними в інших країнах.

Також фахівці радять експортерам скласти певний графік, адже якщо в якусь країну прибуде декілька партій яблук – вони самі собі обвалять ціну. Таким чином відсутність графіка та системи може негативно вплинути на цілу галузь.