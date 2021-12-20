На юге Украины подмерзнут плодовые деревья

В скором времени в Украину поступят морозы. Погода уже сейчас атакует будущий урожай.

Погода против деревьев

Через неделю в южных регионах Украины температура должна опуститься до минус 12 градусов. Поэтому почки на плодовых деревьях могут померзнуть.

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"Через две недели Новый год, а у нас на Херсонщине почки в таком состоянии, словно они вот-вот собираются распуститься. Через неделю обещают морозы до -12°C. Абрикосы и персики точно пострадают, и урожай в следующем году будет меньше", – спрогнозировал глава ФГ "Лиманское" Александр Бритвин.

Кроме подмерзания, возникает опасность распространения различных болезней. Во всем виновата смена сезонности.

"Если раньше у нас было 4 сезона: зима, весна, лето и осень, то сейчас их 8 и как они чередуются – непонятно. Мы пока не знаем, как лучше защищать виноград от весенних заморозков и от ливневых дождей летом. Не знаем, как правильно выстраивать защиту от грибных болезней, которые продолжают развиваться зимой при небольших плюсовых температурах, ведь химические средства при температуре ниже +5°C не работают", – добавил он.

Эксперты отмечают, что фермерам и ученым нужно разработать общий план действий, иначе аграрии могут потратить много средств и не получить результат, а покупатели из-за этих затрат и малого урожая будут платить очень большую цену за товар.