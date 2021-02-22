Любая технология защиты начинается с выбора продукта для обработки семян, который базируется на определенных условиях, а именно: спектре контролируемых болезней и вредителей, безопасности для клубеньковых бактерий и отсутствии токсического воздействия на растение сои.

Так какие же болезни проростков сои являются наиболее распространенными?

Согласно данным фитопатологической экспертизы семян сои, которые компания BASF проводила в течение последних лет, наиболее распространенным возбудителем болезней семян и проростков являются грибы рода Fusarium. Менее распространенными, но не менее вредоносными, является антракноз, рак семян и плесени. Все эти болезни могут привести к потере всхожести, потери энергии прорастания или значительного ослабления проростка, в зависимости от степени поражения и условий выращивания.

Среди вредителей, которые угрожают проросткам сои, – традиционные проволочники, личинки майского жука, ростковые мухи и тому подобное.

Компания BASF является лидером в защите сои и, имея огромный опыт, специалисты компании разработали инновационный продукт Стандак® Топ, которой сочетает в себе две фунгицидные и инсектицидные действующие вещества, обеспечивая комплексную защиту проростков сои как от болезней, так и от почвенных вредителей. Препарат характеризуется ярко выраженным физиологическим эффектом и мягким действием на клубеньковые бактерии, демонстрируя действие AgCelence®-эффектов.

Стандак® Топ имеет высокую эффективность

Многочисленные исследования и практика использования показали высокую эффективность против комплекса болезней семян и проростков сои.

Для примера – данные исследований, которые проводили в Латинской Америке, где насыщение севооборота соей является крупнейшим в мире.



Диаграмма 1. Развитие болезней проростков сои после обработки протравителями

Источник: данные лабораторных исследований ученых BASF / Инфографика: Агро24

Данные, приведенные на диаграмме 1, свидетельствуют о том, что даже при очень высоком давлении болезней (13-27%) Стандак® Топ обеспечил чрезвычайно высокую эффективность против наиболее распространенных в Украине болезней, а именно, грибов рода Fusarium – более 98%, Fusarium semitectum, который является одним из наиболее трудно контролируемых видов – 90%. В то время как эффективность одного из препаратов-конкурентов, который является наиболее распространенным в Украине, была значительно ниже.

По контролю вредителей, то инсектицидное действующее вещество фипронил имеет не только высокую физиологическую эффективность на почвенных вредителей, но, благодаря уникальным физико-химическим свойствам, способна обеспечить длительную защиту проростков до 40 дней. Уникальность фипронила заключается в комбинировании высокой эффективности и низкой растворимости (нулевой системности). Очень часто несистемные продукты считают хуже, но не в случае с протравителями, ведь фипронил находится именно там, где он необходим: защищает проросток от почвенных вредителей, которых после сева уже нельзя никак достать средствами защиты (в отличие от наземных вредителей проростков, которые легко контролирует самый простой и дешевый синтетический пиретроид).

Стандак® Топ положительно влияет на рост и развитие сои

При выборе того или иного химического СЗР агроному часто приходится выбирать между эффективной защитой и угнетением растений от его применения. Но не в случае с Стандак® Топ. Все его компоненты чрезвычайно селективны к сое: фипронил имеет нулевую системность, поэтому почти не проникает в растения, тиофанат-метил хоть и является системным веществом, однако не влияет на физиологические процессы растений, а пираклостробин наоборот – имеет положительное физиологическое воздействие, что позволяет получить дружные и выровненные всходы быстрее, чем на необработанных протравителем Стандак® Топ посевах.

На фото 1 представлены варианты опыта по испытанию Стандак® Топ в Агроцентр BASF в Киевской области. Очень хорошо видна разница между участком, обработанным препаратом в норме 1 л/т, и контролем. Подсчеты плотности показали увеличение количества растений на 7-10% по сравнению с контроля при одинаковой норме высева. Также на участках с использованием Стандак® Топ растения опережали контрольный вариант в развитии на 1-2 дня и имели более мощную корневую систему.



Фото 1. Визуальное проявление физиологического действия Стандак® Топ на сое

Использовать Стандак® Топ следует в соответствии с фитосанитарным обследованием полей и семян. Если риски минимальны (соблюдается севооборот, семена не имеют значительного заселения патогенами, обработка почвы обеспечивает хорошую заделку пожатвенных остатков), то норма использования Стандак® Топ – 1,0 л/т. Если соя является одной из основных культур в хозяйстве, используется минимальная обработка почвы или на семенах обнаружили возбудителей болезней, необходимо использовать Стандак® Топ в норме 1,5 л/т. Максимальная норма инновационного протравителя – 2,0 л/т предназначена для использования на полях, где отмечено большое количество почвенных вредителей, превышающей ЕПШ в несколько раз.

Инокуляция как залог качественного урожая

Еще одним базовым мероприятием для выращивания сои является инокуляция. Все клубеньковые бактерии подавляющего числа коммерческих инокулянтов принадлежат к одному виду и отличаются только штаммами, которые часто имеют разную жизнеспособность и производительность.



Относительная прибавка урожайности до неинокулированного контроля / Инфографика: Агро24

По результатам широкого испытания различных штаммов Bradyrhizobium japonicum, проведенного в Канаде, штамм 532С, который содержится в ХайКот Супер Соя, был самым эффективным (от 7 до 140% прибавки урожайности), чем другие штаммы (в среднем 10-15%), которые присутствуют в некоторых инокулянтах на рынке Украины (диаграмма 2).

Также важна не только производительность, но и жизнеспособность бактерий. Необходимо обращать внимание на то, что стандартом выживания бактерий в продукте есть титр живых бактерий на момент окончания срока годности. Однако некоторые компании указывают количество бактерий в день производства и отмечают это как преимущество продукта. Любой инокулянт на момент производства имеет в несколько раз больше титр, чем в конце гарантийного срока хранения.

Если мы говорим о сроке хранения инокулированных семян, то обычно для продуктов на торфяной основе это одни сутки, а для жидких преинокулянтов – от 20 до 90 дней. Иногда компании декларируют большие сроки (120-180 дней), но они не всегда лабораторно подтверждены.

В 2020 году в Институте Защиты Растений УААН было проведено сравнение жизнеспособности клубеньковых бактерий на семенах инокулированных ХайКот Супер Соя и конкурентным жидким инокулянтом на основе штаммов SEMIA 5079 и SEMIA 5080 (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Результат испытания жизнеспособности клубеньковых бактерий, ИЗР УААН 2020

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что количество жизнеспособных бактерий Bradyrhizobium japonicum оставалось на начальном уровне на варианте с инокуляцией ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Экстендер (1,6 × 107 КОЕ/г) в течение 20 суток. На варианте с инокуляцией конкурентным инокулянтом (штаммы SEMIA 5079 и 5080) через 10 суток количество жизнеспособных бактерий снизилась вдвое от первоначальной (1 × 107 КОЕ/г).

Через 1 месяц численность бактерий при инокуляции ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Экстендер снизилась в 2,2 раза, через 70 дней – в 72 раза. На вариантах с инокуляцией конкурентным инокулянтом (штаммы SEMIA 5079 и 5080) через 1 месяц количество бактерий снизилась в 6,2 раза, а через 70 дней – в 330 раз.

Кроме того, инокулянты ХиСтик и ХайКот Супер Соя отлично сочетаются с протравителем Стандак® Топ. Для успешного сочетания двух продуктов следует придерживаться следующих рекомендаций:

При использовании Хи Стик следует сначала протравить семена Стандак® Топ, после этого подсушить его, а потом в день сева инокулировать инокулянтом Хи Стик

При использовании ХайКот Супер Соя с Стандак® Топ следует смешать 6,4 л ХайКот Супер Соя с 6,4 л ХайКот Супер Экстендер, отдельно приготовить раствор Стандак® Топ, после этого раствор инокулянта влить в раствор фунгицида, постоянно помешивая его. Количество воды, в которой разводят Стандак® Топ, следует рассчитать так, чтобы при добавлении раствора инокулянта хватило на 4,5 т семян сои.

Бесспорно, фундаментом для формирования элементов урожайности является защита семян и проростков. Недостатки, допущенные на данном этапе, очень часто исправить уже нельзя, ведь с корневыми гнилями и фомопсисом нельзя бороться ничем, кроме протравливания семян, так же как и практически невозможно достать почвенного вредителя с помощью опрыскивания посевов. Поэтому на защите семени экономить не стоит.

Для качественной защиты семян и проростков сои рекомендуется использовать протравитель Стандак® Топ вместе с инокулянтом ХайКот Супер Соя. Эта высокоэффективная смесь позволит не только сократить затраты на выращивание сои, но и увеличить будущий урожай.