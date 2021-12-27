Хлеб подорожает, качество – ухудшится

В новом году стоимость хлебобулочных изделий может возрасти на 35%. По словам главы Союза украинского крестьянства Иван Томича, скачка цен следует ожидать уже до сентября.

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Такую неутешительную ситуацию спровоцировал активный экспорт пшеницы и муки высшего качества.

Было все нормально, урожай хороший… Увезли. То есть подход такой: вывозили – зарабатываем, а потом будем ввозить – и будем зарабатывать. Что скажут миллионы украинцев, если хлеб будет 50 гривен? Этот хлеб наш, обычный, украинский,

– отметил Иван Томич.

Политик добавил, что в Украине почти не осталось качественной пшеницы, поэтому следует ожидать дефицита даже муки второго и третьего класса.