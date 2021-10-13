За 9 месяцев 2021 года Украина экспортировала картофеля на 1,62 миллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Основным покупателем нашего картофеля стала Беларусь, которая купила товара на 1,58 миллиона долларов. Соседняя страна покупала украинский овощ по цене 6 – 8 центов (около 1,60 гривны), в то время как на нашем рынке цена в среднем составляет 8 – 12 гривен за килограмм.

Благодаря хорошему урожаю картофеля Украина существенно сократила импорт. Вместе с тем пока не сообщается, почему такая большая разница цены товара на украинских прилавках и экспортного товара.

Цены на продукты в Украине постоянно растут. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Опять подорожание: в Украине выросли цены на продукты".