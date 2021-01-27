Новый закон упростил процедуру ввоза кормовых добавок из стран ЕС в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О безопасности и гигиене кормов "с целью стабилизации рынка кормов" № 1033-ІХ.". Об этом сообщает сайт Офиса главы государства.

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Согласно документу, ближайшие 4 года разрешается ввозить в Украину и вводить в оборот кормовые добавки без их государственной регистрации в Украине. Единственное условие – они должны быть разрешены в ЕС и быть предназначенными для производства кормов для непродуктивных животных.

Кроме того, закон распространяется и на фасованные корма, изготовленные с использованием кормовых добавок, зарегистрированных в Евросоюзе, то есть они должны быть изготовлены в государствах-членах ЕС, на мощностях компаний из ЕС, расположеных в Украине, или же иметь разрешение на ввоз в ЕС.

Также разрешается производство, ввоз или пересылка на таможенную территорию Украины, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с Законом "О ветеринарной медицине", при условии наличия действительных регистрационных удостоверений.