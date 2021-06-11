Криптовалюта и коровий навоз: оригинальное производство энергии для майнинга

Британский фермер Филипп Хьюз из графства Денбишир использует энергию от переработки коровьего навоза для майнинга криптовалюты.

Хьюз установил на своей ферме анаэробные дигестеры – 6-цилиндровые двигатели, которые работают со скоростью 500 оборотов в минуту. В дигестерах отсутствует кислород, зато есть бактерии, которые расщепляют коровий навоз и производят метан. Далее газ сжигается и вырабатывается электроэнергия. Отходы от этой необычной добычи идут на удобрение.

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Сообразительный аграрий использует две трети производимой энергии на обеспечение электричеством фермы и автопарка, а остальное идет на майнинг криптовалюты Ethereum.

Хьюз признался в комментарии ВВС, что не майнит биткоины, потому что для этого нужно гораздо больше электричества.