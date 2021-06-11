Хьюз встановив на своїй фермі анаеробні дигестери – 6-циліндрові двигуни, які працюють зі швидкістю 500 обертів за хвилину. У дигестерах відсутній кисень, зате є бактерії, які розщеплюють коров’ячий гній та виробляють метан. Далі газ спалюється і виробляється електроенергія. Відходи цього незвичного видобутку йдуть на добриво.

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Кмітливий аграрій використовує дві третини виробленої енергії на забезпечення електрикою ферми та автопарку, а чимала решта йде на майнінг криптовалюти Ethereum.

Хьюз зізнався в коментарі ВВС, що не майнить біткоїни, бо для цього потрібно значно більше електрики.