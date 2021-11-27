Курятина подорожала на треть: что будет дальше
Источник:UBR
Курятина – самое дешевое и, соответственно, наиболее популярное мясо среди украинских покупателей. Но сейчас и этот продукт может выйти за орбиту покупательной способности населения.
За последний год курятина значительно подорожала. Специалисты зафиксировали рост цен на 30%.
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Эксперты отмечают, что такое ценовое поведение продукции повлекло за собой рост затрат на производство. В этом году значительно прибавили в цене зерновые, что стало причиной удорожания комбикорма. Из-за этих факторов производители курятины не имеют другого выхода, кроме как поднимать цены.
Кроме того, в Украине также зафиксировали сокращение объемов производства курятины, хотя за последние 10 лет показатель ежегодно рос.
За десять месяцев 2021 года промышленное производство сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%. В таких условиях цена и выросла,
– сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин.
Покупателям стоит готовиться к новому "праздничному" скачку цен. Особенно подорожает куриное филе и другая популярная продукция.