В указе президента №244/2021 говорится:

Освободить Лещенко Романа Николаевича от исполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Это вполне логичный шаг Владимира Зеленского. В прошлом году Роман Лещенко был главой Госгеокадастра, поэтому занимал должность уполномоченного президента по земельным вопросам. Но 17 декабря 2020 года Лещенко был назначен министром агрополитики.

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