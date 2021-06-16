Лещенко освободили от исполнения обязанностей уполномоченного президента по земельным вопросам

Министра аграрной политики Украины Романа Лещенко освободили от исполнения обязанностей уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам.
В указе президента №244/2021 говорится:
Освободить Лещенко Романа Николаевича от исполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам (вне штата).
Это вполне логичный шаг Владимира Зеленского. В прошлом году Роман Лещенко был главой Госгеокадастра, поэтому занимал должность уполномоченного президента по земельным вопросам. Но 17 декабря 2020 года Лещенко был назначен министром агрополитики.
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