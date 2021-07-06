Садовые культуры нуждаются в регулярном поливе и рыхление. В июле кусты и деревья заполняются плодами. В этот период основной задачей садовода является не допустить пересыхания почвы, и обеспечить растения необходимыми органоминеральных элементами.

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Фаза убывающей Луны

Начало спуска Луны. Фаза убывающей Луны продолжается 11 – 12 дней. В этот период активность биополя переносится с наземной части растений на корни. Итак, корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растения слабо реагируют на повреждение. Это время благоприятно для посадки корнеплодов, сбора, прореживание, борьбы с сорняками и вредителями, корневой подкормки, выкапывания луковиц, клубней для хранения. Срезанные цветы в этот период долгое время остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше сохраняются. Обрезка растений возможна только в том случае, если вы хотите замедлить рост.

Приемлемые виды работ:

пересадка (укоренение черенков), особенно "корни", декоративных растений;

разрыхления;

прополки (лучше в течение последних 3 – 4 дней фазы);

обрезка заросших растений;

удаление клубничных усов;

кошения газона (для задержки роста);

опрыскивание от вредителей и болезней;

заготовка "корнеплодов" и корневищ лекарственных растений;

закладка компостных отвалов;

срезка цветов;

сбор фруктов;

сушка плодов, а также трав, цветов и корней лекарственных растений.

Не рекомендуется сажать.



Лунный посевной календарь для огородника и садовода / Фото Unsplash

1 – 2 июля

Обрезка деревьев в эти дни для них пройдет безболезненно. Отличное время для внесения удобрений для зерновых, овощей и фруктовых деревьев. Период благоприятен для пахоты и рыхление почвы. В эти дни вы можете пропалывать и мульчировать посадки. Благоприятный период для заготовки сена и дров на зиму. С наибольшей пользой будут опрыснутые посадки от вредителей. Для хранения необходимо собирать корнеплоды, включая картофель. Полки погребов, вымытые в эти дни, не намокнут и не заплесневеют.

3 – 7 июля

Ваша борьба с вредителями, населяющих землю, закончится несомненной победой. Все виды посаженых корнеплодов прекрасно приживутся. Хорошо проходит укоренения саженцев деревьев и кустов. Благоприятный период для обрезки деревьев и кустарников. Сено, скошенное в эти дни, будет хорошо ухаживать. Замечательным эффектом на корнеплоды станут подкормки. Цветы, срезанные для букета в дни теленка, долго стоять в воде. Благоприятный период для закладки компостных куч. Можно собирать корнеплоды.

Не рекомендуется высевать и сажать в эти дни. Сорняк и изреженные насаждения долго не будут зарастать сорняками. Земля полезна для глубокой вспашки, обработки и мульчирование. Перекошена в эти дни трава долго не будет расти. Обработка, проведенная в эти дни против наземных вредителей, будет наиболее полезной. В этот период необходимо опрыскивать плодовые деревья, удалять лишние побеги. Период хорош для подпитки цветов, но не для полива. Овощи и грибы, которые вы готовили к засухе в эти дни, будут храниться долго. Хорошее время для заготовки дров.

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8 июля

Возможен посев озимых культур, высадка луковичных цветов. Хорошее время для борьбы с наземными вредителями. Можно копать в почве. Благоприятный период для посадки картофеля ранних сортов, свеклы, моркови, редиса и редиса, капусты (хорошо сырных головок). В эти дни нужно готовить соки и вино, сушить ягоды и грибы. Фруктовые деревья легко перенесут процедуру обрезания. Хорошее время для подпитки цветов.



Поджывка цветов в саду / Фото Unsplash

Фаза новолуния

Фаза новолуния длится три дня. Луны на небе не видно. Но силы его притяжения максимальны. Итак, насыщенность соков, а также активность биополя в корнях и у основания стволов являются лучшими – это благоприятное время для сбора корнеплодов и семян. В эти дни следует избегать повреждения корней (посадить, пересадить, разрыхлить почву). Верхняя, надземная часть растения замерзает, циркуляция соков прекращается и растет. Хороший полив придает растению новых сил. В этот период наиболее эффективно борьба с сорняками и вредителями. Все работы с растениями следует проводить за день до новолуния и на следующий день после него. В день новолуния их лучше не трогать.

Приемлемые виды работ:

обрезка растений;

уничтожение сорняков;

опрыскивание от вредителей;

удаление больных и засохших ветвей;

прореживания;

полив в засушливую погоду;

сбор корнеплодов;

сбор семян;

дополнительная подпитка, особенно внекорневую.

Не рекомендуется:

высевать (за исключением долго прорастающих семян)

посадка, пересадка любых растений;

глубокое рыхление в корневой зоне (во избежание их повреждения)

прививки (плохое выживание)

обильный полив.

9 – 14 июля

Следуйте рекомендациям, описанных для фазы новолуния.

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Фаза растущей Луны

Начало роста Луны. Фаза растущей Луны продолжается 11 – 12 дней. В этот период активность биополя направлена ​​от корней к ветвям и листья растения, и, таким образом, побуждает семена отекать и прорастать, а также способствует росту "вершин". Корни менее болезненно реагируют на повреждение, снижается уровень их выживания. Энергия и соки движутся от корней вверх – до стеблей и листьев, способствуя росту и развитию надземной части растений, формированию нового саженца. Растениям нужно больше воды и питания, поэтому в этот период нужно поливать чаще, включая кучи компоста.

Приемлемые виды работ:

посев, посадка и пересадка быстрорастущих "ботва" – однолетние растения с съедобной наземной частью, которые дают семена за скорлупой (без плодов), например – зелень и капуста (например, салат, спаржа, шпинат, письмо сельдерея, брокколи, капуста, цветная капуста)

посев, посадка и пересадка огурцов, пряных культур, однолетних цветов, роз, трав, а также корнеплодов и луковичных;

заключения дерна;

пересадка в горшки в частности таких трав: аниса, базилика, красного настоящего, борщевика, укропа, майорана, листья петрушки;

разрыхления;

прополки;

прореживание рассады;

минеральная подкормка;

резки черенков;

обрезка;

прививки;

окулировки;

срезки цветов;

скашивание травы;

сбор фруктов.

Лучший период для посева, посадки и пересадки всех видов растений. Растения и газоны для посева приходится глубоко копать. Посеянная в эти дни трава будет неуклонно расти. Удобрения вносить нельзя.



Что можна і нельзя делать в саду в июле / Фото Unsplash

15 – 18 июля

Можно сажать бобовые (фасоль, горох, чечевица, соя), перец, баклажаны, щавель, кориандр, кресс-салат, листовая горчица, шпинат, укроп, зелень, цветы настурции, клематис. Можно высаживать рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты. Хорошее время для укоренения клубничных усов. Высаженные в эти дни дерева сливовых, вишневых, абрикосовых, вишневых слив хорошо приживутся. Благоприятный период для посадки, деления и пересадки цветов. Польза красителей удобрений. В дни чешуи можно срезать и сушить зеленые овощные культуры.

Это лучшее время для борьбы со слизнями. Этот период способствует посадке помидоров, огурцов, тыкв, кабачков, цветной капусты, кустовой фасоли, клубничных усов. Можно посеять семена двухлетних растений или пикировать их саженцы. Рыхление почвы и полив дадут отличные результаты. Успешно обрезанные и привитые плодовые деревья. Но весной в дни скорпиона высушенные ветви лучше не вырезать. Можно поработать над укреплением берегов водоема, ручья или канавы – берега не будут осыпаться.

19 – 20 июля

Благоприятный период для посадки помидоров и огурцов, а также всех растений, тянутся вверх (горох, фасоль, хмель, виноград, плющ, розы и т.д.). Можно удобрять овощи наземными фруктами, а также плодовыми деревьями. Не помешает обрезку сухих веток у деревьев и кустов.

21 – 22 июля

Можно посеять семена капустного салата, помидор и перец. Выгодно делать посадки на зиму. Можно сажать деревья и кустарники. Вы можете собирать урожай, который долго не рассчитываете хранить.

23 – 24 июля

На растущей Луне в воде лучше ничего не делать на своем участке – это крайне неблагоприятный период для работы в саду и огороде. При необходимости можно подкормить, а также пересадить цветы.



Пересадите цветы в фазе растущей Луны / Фото Unsplash

Фаза полной Луны

Фаза полнолуния длится три дня, когда вся деятельность биополя сосредоточена в надземной части растений, а корни не имеет энергии. Жизнедеятельность растений наиболее интенсивная в полнолуние, они поглощают гораздо больше воды, чем обычно, семена поглощают больше влаги из почвы. В цветах, плодах и стеблях растений накапливается большое количество энергии. В полнолуние наиболее сочные, полезные плоды, но они не пригодны для хранения. Жизнеспособность и укоренения корней в этот период значительно снижаются. А интенсивно развиваются надземные части растений. Например, тыква очень быстро растет, увеличиваясь почти на сантиметр в день.

Приемлемые виды работ:

орошения;

разрыхления;

окучивание;

прополки;

прореживание рассады;

дополнительная подпитка (минеральная);

борьба с сорняками и вредителями;

опрыскивание;

мульчирование;

сбора урожая (не для хранения), особенно ботва, семена, лекарственных растений;

срезки цветов.

Не рекомендуется:

посадка (кроме картофеля)

трансплантация;

размножения делением корней;

обрезка;

пасынкование.

25 – 26 июля

Следуйте рекомендациям, описанных для фазы полной Луны.

Фаза убывающей Луны

Начало спуска Луны. Фаза убывающей Луны продолжается 11 – 12 дней. В этот период активность биополя переносится с наземной части растений на корни. Итак, корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растения слабо реагируют на повреждение. Это время благоприятно для посадки корнеплодов, сбора, прореживание, борьбы с сорняками и вредителями, корневой подкормки, выкапывания луковиц, клубней для хранения. Срезанные цветы в этот период долгое время остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше сохраняются. Обрезка растений возможна только в том случае, если вы хотите замедлить рост.

Приемлемые виды работ:

пересадка (укоренение черенков), особенно "корни", декоративных растений;

разрыхления;

прополки (лучше в течение последних 3 – 4 дней фазы);

обрезка заросших растений;

удаление клубничных усов;

кошения газона (для задержки роста);

опрыскивание от вредителей и болезней;

заготовка "корнеплодов" и корневищ лекарственных растений;

закладка компостных отвалов;

срезка цветов;

сбор фруктов;

сушка плодов, а также трав, цветов и корней лекарственных растений.

Не рекомендуется сажать.

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27 июля

Благоприятный период для сбора овощей, фруктов, трав, подлежащих сушке. Можно сажать картофель и другие корнеплоды. Это хороший период для приготовления соков и вин. На газонах, скошенных в этот период, трава долго не будет расти. Не работайте в эти дни, используя воду. Для консервирования – неудачный период. Дрова, заготовленные в эти дни, быстро сгниют.

28 – 29 июля

Обрезка деревьев в эти дни для них пройдет безболезненно. Отличное время для внесения удобрений для зерновых, овощей и фруктовых деревьев. Период благоприятен для пахоты и рыхление почвы. В эти дни вы можете пропалывать и мульчировать посадки. Благоприятный период для заготовки сена и дров на зиму. С наибольшей пользой будут опрыснутые посадки от вредителей. Для хранения необходимо собирать корнеплоды, включая картофель. Полки погребов, вымытые в эти дни, не намокнут и не заплесневеют.

30 – 31 июля

Ваша борьба с вредителями, населяющих землю, закончится несомненной победой. Все виды посаженых корнеплодов прекрасно приживутся. Хорошо проходит укоренения саженцев деревьев и кустов. Благоприятный период для обрезки деревьев и кустарников. Сено, скошенное в эти дни, будет хорошо ухаживать. Замечательным эффектом на корнеплоды станут подкормки. Цветы, срезанные для букета в дни теленка, долго стоять в воде. Благоприятный период для закладки компостных куч. Можно собирать корнеплоды.