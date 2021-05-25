Что и когда сажать в июне 2021 года: посевной календарь на месяц

Лунный календарь посева поможет выбрать лучшие дни для садоводства. В лунном календаре посева на июнь 2021, который приведен ниже, учитываются все лунные фазы и знаки Зодиака. Он станет прекрасным помощником в достижении цели получить хороший урожай без лишних затрат сил и времени. Также не забывайте, что правильный уход за растениями имеет большое значение.

Начало спадания Луны

Фаза Луны, что спадает продолжаться 11 – 12 дней. В этот период активность биополя переносится с наземной части растений на корни. Итак, корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растения слабо реагируют на повреждение. Это время благоприятно для посадки корнеплодов, сбора, прореживание, борьбы с сорняками и вредителями, корневых подкормок, выкапывание луковиц, клубней для хранения. Срезанные цветы в этот период долгое время остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше сохраняются. Обрезка растений возможна только в том случае, если вы хотите замедлить рост.

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Приемлемые виды работ:

пересадка (укоренение черенков), особенно «корни», декоративных растений;

разрыхления;

прополки, лучше в течение последних 3-4 дней фазы;

обрезка заросших растений;

удаление клубничных усов;

кошения газона (для задержки роста)

опрыскивание от вредителей и болезней;

заготовка «корнеплодов» и корневищ лекарственных растений;

закладка компостных отвалов;

органическая подкормка корнеплодами;

сбор фруктов

сушка плодов, а также трав, цветов и корней лекарственных растений.

Не рекомендуется сажать в этот период.

1 июня

Благоприятное время для подпитки цветов. Крайне неблагоприятное время для посадки и посева: семена не поднимется. Хороший период для сбора трав, овощей и фруктов, которые подлежат сушке. Можно пахать землю. Прополка будет успешным. Привитие и пасынкование будут безболезненными для растений. Лучшее время для срезки деревьев. Ограждения, поставленные в дни Водолея, будут стоять беспрепятственно и будут служить вам долго. Идеальный период для кошения. Мастера, чтобы избежать образования плесени в погребах и на кухонных полках, могут в эти дни промыть их водой с уксусом – плесень исчезнет, ​​месяц поможет им.

Посадка саженцев / Фото Unsplash

2 июня

Благоприятный период для сбора овощей, фруктов, трав, подлежащих сушке. Можно сажать картофель и другие корнеплоды. Это хороший период для приготовления соков и вин. На газонах, скошенных в этот период, трава долго не будет расти. Не работает в эти дни, используя воду. Не сажайте деревья в дни Рыбы, а также не рубите их. Для консервирования – неудачный период. Дрова, заготовленные в эти дни, быстро загниют.

3-4 июня

Обрезка деревьев в эти дни для них пройдет безболезненно. Отличное время для внесения удобрений для зерновых, овощей и фруктовых деревьев. Период благоприятен для пахоты и рыхление почвы. В эти дни вы можете пропалывать и мульчировать посадки. Благоприятный период для заготовки сена и дров на зиму. С наибольшей пользой будут опрыснутые посадки от вредителей.

5-7 июня

Ваша борьба с вредителями закончится несомненной победой. Все виды посаженых корнеплодов прекрасно приживутся. Хорошо проходит укоренения саженцев деревьев и кустов. Благоприятный период для обрезки деревьев и кустарников. Сено, скошенное в эти дни, будет хорошо стоять. Благоприятный период для закладки компостных отвалов. Можно собирать корнеплоды.

8-9 июня

Не рекомендуется высевать и сажать в дни Близнецов. Сорняк и изреженные насаждения долго не будут зарастать сорняками. Земля пригодна для глубокого пахоты, обработки и мульчирование. Скошенная в эти дни трава долго не будет расти. Обработка, проведенная в эти дни против наземных вредителей, будет наиболее полезной.

В этот период необходимо опрыскивать плодовые деревья, удалять лишние побеги. Период хорош для подпитки цветов, но не для полива. Овощи и грибы, которые вы готовили к сушке в эти дни, будут храниться долго. Хорошее время для заготовки дров.

Затмение (солнечные и лунные), даже если их не наблюдается в вашем регионе – неблагоприятное время для посадки и посева.

Новолуние

Фаза новолуния длится три дня. Луны на небе не видно. Но его силы влияния максимальны. Итак, насыщенность соков, а также активность биополя в корнях и у основания стволов являются лучшими - это благоприятное время для сбора корнеплодов и семян. В дни новолуния следует избегать повреждения корней (сажать, пересаживать, рыхлить почву). Верхняя, надземная часть растения замерзает, циркуляция соков прекращается и растет. Хороший полив придает растению новых сил. В этот период наиболее эффективно борьба с сорняками и вредителями. Все работы с растениями следует проводить за день до новолуния и на следующий день после него. В день новолуния лучше их не трогать.

Приемлемые виды работ:

обрезка растений;

уничтожения сорняков;

опрыскивание от вредителей;

удаление больных и засохших ветвей;

привитие растений;

прореживания;

полив в засушливую погоду;

сбор корнеплодов;

сбор семян;

дополнительные подкормки, особенно внекорневые.

Не рекомендуется:

высевать (за исключением семян, долго прорастают)

посадка, пересадка любых растений;

глубокое рыхление в корневой зоне (во избежание их повреждения)

обильный полив.

10 июня

Следуйте рекомендациям, описанных для фазы новолуния.

11-13 июня

Следуйте рекомендациям, описанным для фазы новолуния.

Прорастание / Фото Unsplash

Начало роста Луны

Фаза Луны, что растет, продолжается 11-12 дней. В этот период активность биополя направлена ​​от корней к ветвям и листья растения, и, таким образом, побуждает семена отекать и прорастать, а также способствует росту "вершин" растений. Корни менее болезненно реагируют на повреждение, снижается уровень их выживания. Энергия и соки движутся от корней вверх – к стеблям и листьям, способствуя росту и развитию надземной части растений, формированию нового саженца. Растениям нужно больше воды и питания, поэтому в этот период нужно поливать чаще, включая кучи компоста.

Приемлемые виды работ:

посев, посадка и пересадка растений, что быстро растут;

посадка однолетних растений с съедобной наземной частью, которые дают семена за скорлупой (без плодов), например, зелень и капуста (например, салат, спаржа, шпинат, лист сельдерея, брокколи, капуста, цветная капуста)

посев, посадка и пересадка огурцов, пряных культур, однолетних цветов, роз, трав, а также корнеплодов и луковичных;

укладание дерна;

пересадка в горшки в частности таких трав: аниса, базилика, красного настоящего, борщевика, укропа, майорана, листья петрушки;

разрыхление;

прополки;

прореживание рассады;

минеральная подкормка;

срезание черенков;

обрезка;

окулировки;

скашивание травы;

сбор фруктов.

14 июня

Благоприятный период для посева, посадки и сбора засухоустойчивых растений. Семена в эти дни, трава будет равномерно расти. Плодовые деревья и кусты легко переносят прививки. Собранные в этот период лекарственные травы будут наибольшую прочность, особенно это касается трав, которые лечат сердечные заболевания. Благоприятный период для сбора семян подсолнечника. Опрыскивание от болезней и вредителей может быть полезным.

15-17 июня

Лучший период для посева, посадки и пересадки всех видов растений. Растения и газоны для посева нужно глубоко копать. Посеянная в эти дни трава будет неуклонно расти. Удобрения вносить можно. Нестойкие к болезням цветы (гладиолусы, георгины и др.) Лучше высаживать их в дни Девы фазу Луны, что растет, тогда они будут меньше болеть. Живые изгороди или деревья, которые должны вырастать высокими, должны быть высажены в дни Девы. Идеальное время для пересадки комнатных цветов и овощей, выращенных на балконе или подоконнике.

18-19 июня

Можно сажать бобовые (фасоль, горох, чечевица, соя), перец, баклажаны, щавель, кориандр, кресс-салат, листовая горчица, шпинат, укроп, зелень, цветы настурции. Можно высаживать рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты. Хорошее время для укоренения клубничных усов. Высаженные в эти дни дерева сливовых, вишневых, абрикосовых, вишневых хорошо приживутся. Благоприятный период для посадки, деления и пересадки цветов.

20-21 июня

Это лучшее время для борьбы со слизнями. Этот период способствует посадке помидоров, огурцов, тыкв, кабачков, цветной капусты, кустовой фасоли, клубничных усов. Можно посеять семена двухлетних растений или пикировать их саженцы. Рыхление почвы и полив дадут отличные результаты.

Салат посевной / Фото Unsplash

22-23 июня

Благоприятный период для посадки помидоров и огурцов, а также всех растений, тянутся вверх (горох, фасоль, хмель, виноград, плющ, вьющиеся розы и т.д.). Можно удобрять овощи наземными фруктами, а также плодовыми деревьями. Не помешает обрезка сухих веток у деревьев и кустов.

24 июня

Можно посеять семена капустного салата, помидор и перец. Выгодно делать посадки на зиму. Можно сажать деревья и кустарники. Вы можете собирать урожай, который долго не рассчитываете хранить.

Полнолуние

Фаза полной Луны длится три дня, когда вся деятельность биополя сосредоточена в надземной части растений, а корни не имеют энергии. Жизнедеятельность растений наиболее интенсивная в полнолуние, они поглощают гораздо больше воды, чем обычно, семена поглощают больше влаги из почвы. В цветах, плодах и стеблях растений накапливается большое количество энергии. В полнолуние наиболее сочные, полезные плоды, но они не пригодны для хранения. Жизнеспособность и укоренения корней в этот период значительно снижаются, интенсивно развиваются надземные части растений.

Приемлемые виды работ:

орошения;

разрыхления;

окучивание;

прополка;

прореживание рассады;

дополнительную подпитку (минеральное)

борьба с сорняками и вредителями;

опрыскивание;

мульчирование;

Не рекомендуется:

посадка (кроме картофеля)

трансплантация;

размножения делением корней;

обрезка;

пасынкование;

25-26 июня

Следуйте рекомендациям, описанным для фазы полной Луны.

Спадающая Луна

Фаза Луны, что спадает продолжается 11-12 дней. В этот период активность биополя переносится с наземной части растений на корни. Итак, корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растения слабо реагируют на повреждение. Это время благоприятно для посадки и посадки корнеплодов, сбора, прореживания, борьбы с сорняками и вредителями, корневых подкормок, выкапывания луковиц, клубней для хранения. Срезанные цветы в этот период долгое время остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше сохраняются. Обрезка растений возможна только в том случае, если вы хотите замедлить рост.

Приемлемые виды работ:

пересадка (укоренение черенков), особенно «корни», декоративных растений;

разрыхления;

прополки лучше в течение последних 3-4 дней фазы;

обрезка заросших растений;

удаление клубничных усов;

кошения газона (для задержки роста)

опрыскивание от вредителей и болезней;

заготовка «корнеплодов» и корневищ лекарственных растений;

закладка компостных отвалов;

органическая подкормка корнеплодами (хорошая - фосфор);

срезанные цветы;

сбор фруктов

сушка плодов, а также трав, цветов и корней лекарственных растений.

Не рекомендується садити у цей період.

27 червня

Благоприятное время для подпитки цветов. Крайне неблагоприятное время для посадки и посева: семена не поднимутся. Хороший период для сбора трав, овощей и фруктов, которые подлежат сушке. Можно пахать землю. Прополка будет успешной. Привитие и пасынкование будут безболезненными для растений. Лучшее время для срезки деревьев. Ограждения, поставленные в дни Водолея, будут стоять беспрепятственно и будут служить вам долго. Идеальный период для кошения. Мастера, чтобы избежать образования плесени в погребах и на кухонных полках, могут в эти дни промыть их водой с уксусом – плесень исчезнет, ​​луна поможет им.

Саженец / Фото Pexels

28-29 июня

Благоприятный период для сбора овощей, фруктов, трав, подлежащих сушке. Можно сажать картофель и другие корнеплоды. Это хороший период для приготовления соков и вин. На газонах, скошенных в этот период, трава долго не будет расти. Не работайте в эти дни, используя воду. Не сажайте деревья в дни Рыбы, а также не рубите их. Для консервирования – неудачный период. Дрова, заготовленные в эти дни, быстро загниют.

30 июня

Обрезка деревьев в эти дни для них пройдет безболезненно. Отличное время для внесения удобрений для зерновых, овощей и фруктовых деревьев. Период благоприятен для вспашки и рыхления почвы. В эти дни вы можете пропалывать и мульчировать посадки. Благоприятный период для заготовки сена и дров на зиму. С наибольшей пользой будут опрыснутые посадки от вредителей. Для хранения необходимо собирать корнеплоды, включая картофель.