Практически все посевные площади рапса в Украине – до 95% и более – занимает озимый рапс. Потому что наши климатические условия являются оптимальными именно для его производства, а он по сравнению с яровым имеет более высокую урожайность и больше на 2-4% содержания масла в семенах.

О большой заинтересованности аграриев Украины в озимом рапсе свидетельствует тот факт, что за последние 5 лет его площади выросли больше, чем втрое.

Посевные площади озимого рапса в Украине: 2016–2020 годы (тысячи гектаров)

2016 – 634

2017 – 860

2018 – 994

2019 – 1275

2020 – 1279

При такой динамике вполне логично, что в Украине стабильно растут объемы производства рапса. Так, в 2019/20 маркетинговом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, был собран рекордный урожай – около 3,3 миллиона тонн. Но причина роста не только в увеличении посевной площади. Отечественные аграрии ежегодно улучшают и среднюю урожайность рапса. С 2000-го она поднялась больше, чем втрое – с 8,5 центнеров с гектара до 26 центнеров в 2020-м.

Впрочем, потенциал для повышения урожайности еще есть – и очень большой. Речь идет об использовании качественного посевного материала, а именно о гибридах озимого рапса. В частности такие, как ИНВ1170 и ИНВ1188, которые являются новинками в семенном портфолио компании BASF.



Гибриды озимого рапса ИНВ1170 и ИНВ1188

Выбор гибридов

Появление на рынке новых современных гибридов с высоким потенциалом производительности, безусловно, будет способствовать повышению урожайности рапса. Но при принятии решения о севе этой культуры надо обращать особое внимание на выбор гибрида, чтобы он имел необходимые параметры и качество.

Важные критерии подбора гибридов:

Техническое обеспечение хозяйства и особенности зоны выращивания рапса

Потенциальная урожайность гибрида

Устойчивость к стрессовым погодным условиям: зимостойкость, засухоустойчивость

Устойчивость к болезням и вредителям

Устойчивость к полеганию и осыпанию

Сроки сева и осенне-весенние темпы роста и возобновления вегетации

Лучший выбор для удачного урожая



Урожайность гибрида ІНВ1170

Преимущества гибрида

Новый гибрид с высокими показателями урожайности

Высокая пригодность к выращиванию на различных типах почв и при различной обработке почвы

Устойчивость к фомозу благодаря наличию гена Rlm7

Толерантность к вертициллезу

Высокая устойчивость к растрескиванию стручков и к полеганию

Устойчивость к растрескиванию стручков

Надежный результат в условиях стресса



Урожайность гибрида ІНВ1188

Преимущества гибрида

Новый гибрид с высокой стрессоустойчивостью к погодным условиям

Стабильные показатели урожайности

Устойчивость к фомозу благодаря наличию гена Rlm7

Хорошая толерантность к вертициллезу

Высокая устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию стручков

Рапс и предшественники

Еще один важный момент – выбор предшественника во время планирования севооборота, что имеет важное значение для получения высоких и устойчивых урожаев семян рапса. Особое внимание здесь надо уделить периоду, за который рапс возвращается на прежнее место. На том же поле рапс рекомендовано высевать не ранее чем через 4-5 лет. (Это прежде всего продиктовано фитосанитарными нормами.)

Озимый рапс высевают преимущественно после озимых зерновых культур. Также высоких показателей можно достичь, высевая рожь после картофеля, кормовых, зернобобовых и бобовых культур.



Система защиты озимого рапса

Подготовка и обработка почвы под рапс

Подготовка почвы под рапс зависит в первую очередь от почвенно-климатических условий зоны выращивания, уровня технического обеспечения хозяйства и предшественников.

Зимо- и морозостойкость, восстановительная способность, устойчивость к стрессовым условиям и урожайность рапса в значительной степени зависят от формирования корневой системы растений. Поэтому обработка почвы играет важное значение для формирования корневой системы и для успешного течения всех ростовых процессов в течение вегетации растений.

Основную обработку проводят на глубину до 30 см, в зависимости от предшественника. Предпосевную делают через 20-25 дней. Оптимально подготовленная к посеву почва должна быть хорошо выровненной, измельченной на глубину до 6 см, с качественно сформированным семенным ложем и умеренно уплотненным грунтом более глубоких слоев.

Подробная информация о семенах озимого рапса – на официальном сайте BASF.