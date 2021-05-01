Лунный календарь фермеров садоводов на 2021 поможет спланировать все необходимые меры. Он составлен с учетом влияния Луны и знаков Зодиака на растения и природу. Этот календарь составлен с учетом фазы и положения Луны в знаках Зодиака.

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1 мая

В этот день начинается фаза нисходящего месяца, продолжается 11-12 дней. В этот период активность биополя переносится с наземной части растений на корни. Итак, корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растения слабо реагируют на повреждение.

Посадка / Фото Unsplash

Это время благоприятно для посадки и посадки корнеплодов, сбора, прореживание, борьбы с сорняками и вредителями, корневых подкормок, выкапывание луковиц, клубней для хранения. Срезанные цветы в этот период долгое время остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше сохраняются. Обрезка растений возможна только в том случае, если вы хотите замедлить рост.

Приемлемые виды работ:

пересадка (укоренение черенков), особенно «корни», декоративных растений;

разрыхления;

прополки лучше в течение последних 3-4 дней фазы;

обрезка заросших растений; - удаление клубничных усов;

кошения газона (для задержки роста)

опрыскивание от вредителей и болезней;

заготовка «корнеплодов» и корневищ лекарственных растений;

закладка компостных отвалов;

органическая подкормка корнеплодами;

срезки цветов;

сушки плодов, а также трав, цветов и корней лекарственных растений.

2 – 3 мая

Эти дни благоприятны для подпитки цветов. Крайне неблагоприятное время для посадки и посева: семена не поднимется. Можно пахать землю. Прополка будет успешным. Прищепка и пасынкование будут безболезненными для растений. Лучшее время для срезки деревьев.

Идеальный период для кошения. Мастера, чтобы избежать образования плесени в погребах и на кухонных полках, могут в эти дни промыть их водой с уксусом - плесень исчезнет, ​​месяц поможет им.

4 – 6 мая

Можно сажать картофель и другие корнеплоды. Это хороший период для приготовления соков и вин. На газонах, скошенных в этот период, трава долго не будет расти. Не работает в эти дни, используя воду. НЕ сажайте деревья, а также не рубите их. Для консервирования - неудачный период. Дрова, заготовленные в эти дни, быстро загниют.

7 – 8 мая

Обрезка деревьев в эти дни для них пройдет безболезненно. Отличное время для внесения удобрений для зерновых, овощей и фруктовых деревьев. Период благоприятен для пахоты и рыхление почвы. В эти дни вы можете пропалывать и мульчировать посадки. Благоприятный период для заготовки сена и дров на зиму.

С наибольшей пользой будут опрыснутые посадки от вредителей. Для хранения необходимо собирать корнеплоды, включая картофель.

9 – 10 мая

Борьба с вредителями, населяющих землю, закончится успешно. Все виды посаженых корнеплодов прекрасно приживутся. Хорошо проходит укоренения саженцев деревьев и кустов. Благоприятный период для обрезки деревьев и кустарников.

Цветы, срезанные для букета, долго стоять свежими в воде. Благоприятный период для закладки компостных куч.

11 – 14 мая

В эти дни начинается фаза новолуния и длится три дня. Луны на небе не видно. Но его силы притяжения максимальны. Итак, насыщенность соков, а также активность биополя в корнях и у основания стволов являются лучшими.

Хороший полив придает растению сил / Фото Pexels

В дни молодого места следует избегать повреждения корней. Верхняя, надземная часть растения замерзает, циркуляция соков прекращается и растет. Хороший полив придает растению новых сил. В этот период наиболее эффективно борьба с сорняками и вредителями.

Приемлемые виды работ:

обрезка растений;

уничтожения сорняков;

опрыскивание от вредителей;

удаление больных и засохших ветвей;

привитие растений;

прореживания;

полив в засушливую погоду;

сбор семян;

дополнительные подкормки, особенно внекорневые.

Не рекомендуется:

высевать (за исключением долго прорастающих семян)

посадка, пересадка любых растений;

глубокое рыхление в корневой зоне (во избежание их повреждения)

обильный полив.

15 – 16 мая

Начало роста Луны. Фаза растущей Луны продолжается 11-12 дней. В этот период активность биополя направлена ​​от корней к ветвям и листья растения, и, таким образом, побуждает семена отекать и прорастать, а также способствует росту «вершин». Корни менее болезненно реагируют на повреждение, снижается уровень их выживания. Энергия и влага движутся от корней вверх - до стеблей и листьев, способствуя росту и развитию надземной части растений, формированию нового саженца. Растениям нужно больше воды и питания, поэтому в этот период нужно поливать их чаще.

Приемлемые виды работ:

посев, посадка и пересадка однолетних растений с съедобной наземной частью, которые дают семена за скорлупой (без плодов), например, зелень и капуста (салат, спаржа, шпинат, письмо сельдерея, брокколи, капуста, цветная капуста);

посев, посадка и пересадка огурцов, пряных культур, однолетних цветов, роз, трав, а также корнеплодов и луковичных;

пересадка в горшки в частности таких трав: аниса, базилика, борщевика, укропа, майорана, листья петрушки;

разрыхления;

прополки;

прореживание рассады;

минеральная подкормка;

скашивания травы.

17 – 19 мая

Благоприятный период для посева, посадки засухоустойчивых растений. В эти дни трава будет равномерно подниматься. Плодовые деревья и кустарники легко переносят прививки. Собранные в этот период лекарственные травы будут наибольшую прочность, особенно это касается трав, которые лечат сердечные заболевания. Опрыскивание от болезней и вредителей может быть полезным.

20 мая

Лучший период для посева, посадки и пересадки всех видов растений. Растения и газоны для посева приходится глубоко копать. Посеянная в эти дни трава будет неуклонно расти. Удобрения вносить нельзя. Неустойчивые к болезням цветы (гладиолусы, георгины и др.) Лучше высаживать их в дни Луны, растет, тогда они будут меньше болеть. Живые изгороди или дерева, которые должны вырастать высокими, должны быть высажены в эти дни. Идеальное время для пересадки комнатных цветов и овощей, выращенных на балконе или подоконнике.

21 – 22 мая

Можно сажать в эти дни бобовые (фасоль, горох, чечевица, соя), перец, баклажаны, щавель, кориандр, кресс-салат, листовая горчица, шпинат, укроп, зелень, цветы настурции. Можно высаживать рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты.

Пересадка цветов / Фото Unsplash

Хорошее время для укоренения клубничных усов. Высаженные в эти дни деревья сливы, вишни, абрикоса, алычи вишни хорошо приживутся. Благоприятный период для посадки, деления и пересадки цветов.

23 – 24 мая

Это лучшее время для борьбы со слизнями. Этот период способствует посадке помидоров, огурцов, тыкв, кабачков, цветной капусты, кустовой фасоли, клубничных усов. Можно посеять семена двулетних растений или пикировать их саженцы. Рыхление почвы и полив дадут отличные результаты. Рубить деревья с месяцем, что растет не рекомендуется, жук-короед может завестись в бревнах.

25 мая

Благоприятный период для посадки помидоров и огурцов, а также всех растений, тянутся вверх (горох, фасоль, хмель, виноград, плющ, плетистые розы и т.д.).

26 мая

Затмение (солнечные и лунные), даже если их не наблюдается в вашем регионе - неблагоприятное время для посадки и посева.

27 – 28 мая

Фаза полнолуния длится три дня, когда вся деятельность биополя сосредоточена в надземной части растений, а корни не имеет энергии. Жизнедеятельность растений наиболее интенсивная в полнолуние, они поглощают гораздо больше воды, чем обычно, семена поглощает больше влаги из почвы. В цветах, плодах и стеблях растений накапливается большое количество энергии. В полнолуние наиболее сочные, полезные плоды, но они не пригодны для хранения. Жизнеспособность и укоренения корней в этот период значительно снижаются. А интенсивно развиваются надземные части растений. Например, тыква очень быстро растет, увеличиваясь почти на сантиметр в день.

Приемлемые виды работ:

орошения;

разрыхления;

окучивание;

прополки;

прореживание рассады;

дополнительную подпитку (минеральное)

борьба с сорняками и вредителями;

опрыскивание;

мульчирование;

Не рекомендуется:

посадка (кроме картофеля)

трансплантация;

размножения делением корней;

обрезка;

пасынкование.

29 – 31 мая

В этот день начинается фаза луны, что приходит и продолжается 11-12 дней. В этот период активность биополя переносится с наземной части растений на корни. Итак, корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растения слабо реагируют на повреждение. Это время благоприятно для посадки и посадки корнеплодов, прореживание, борьбы с сорняками и вредителями, выкапывание луковиц, клубней для хранения. Срезанные цветы в этот период долгое время остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше сохраняются. Обрезка растений возможна только в том случае, если вы хотите замедлить рост.

Приемлемые виды работ:

пересадка (укоренение черенков), особенно «корни», декоративных растений;

разрыхления;

прополки лучше в течение последних 3-4 дней фазы;

обрезка заросших растений;

удаление клубничных усов;

скашивания газона (для задержки роста);

опрыскивание от вредителей и болезней;

заготовка «корнеплодов» и корневищ лекарственных растений;

закладка компостных отвалов;

сушки плодов, а также трав, цветов и корней лекарственных растений.

Не рекомендуется сажать растения.

Лучший период для прополки сорняков. Перекопайте почву в этот период. Можно посеять семена лука, петрушки, редьки, белокочанной капусты. Можно удобрять корнеплоды и фруктовые деревья. Благоприятные дни для закладки компостных ям. Хорошие результаты даст обработка растений против вредителей, живущих в земле.