На украинских рынках уже появилась молодая картошка. Преимущественно это продукция, выращенная в Херсонской области.

На оптовом рынке "Нежданная", что в селе Великие Копани Херсонской области, молодой картофель продают по 80-120 гривен/килограмм, в зависимости от фракции.

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На рынке в Великих Копанях также много другой молодой продукции. Редиску продают по 42-45 гривен/килограмм, огурец – по 40 гривен/килограмм, розовый томат – по 65-75 гривен/килограмм. Молодую капусту из Измаила Одесской области продают по 35 гривен/килограмм.

Сверхранний картофель в Херсонской выращивают под навесом из пленки и агроволокна. Практически все операции делают вручную. Из-за высокой цены сбыт пока незначителен.

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