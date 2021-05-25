В Украине начался сезон клубники: сколько стоят ягоды в 2021 году

Сезон продажи клубники находится в активной фазе. Из-за заморозков и дождей, он начался на полмесяца позже.

Поэтому цена за килограмм этой ягоды иногда составляет аж 160 гривен. На полную она заплодоносит вскоре.

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Урожай клубники в 2021 году

Владелец ягодной фермы Николай Стецькив объяснил, что апрельский мороз повредил некоторые кусты итальянского сорта клубники. Однако, благодаря парникам и агроволокну, клубника выжила.

По его подсчетам, ферма должна собрать 40 тонн плодов. Первая "сигнальная" ягода в этом сезоне появилась 14 мая, как отметил Стецькив.

Кусты в теплицах имеют потенциал в более чем 2,5 килограммов. Столько клубники удается собрать в Европе. Однако украинский фермер надеется получить от них хотя бы по 1 килограмму ягод в 2021 году.



В Украине начался сезон клубники / Фото Unsplash.com

В открытом грунте сложнее подсчитать урожай. Примерно от кустов, растущих под открытым небом, можно получить от 250 до 500 граммов, то есть, до полукилограмма с куста.

Он отметил, что если урожай с куста составляет меньше 200 граммов, то это не рентабельно, и ферма несет убытки.

Цены на клубнику

В 2020 году с полей Львовщины удалось собрать больше 7 тысяч тонн клубники. На такой же урожай фермеры надеются и в этом году.

На рынке оптовой торговли продают тепличную и полевую клубнику, выросшую на Закарпатье. Продавцы рассказывают, что сейчас клубника большая. Со временем будет среднего и малого размера. Они убеждены, что погода способствует урожаю.



Самый активный сезон клубники ожидают в июне / Фото Unsplash.com

Цена за килограмм клубники составляет от 80 до 140 гривен, из-за апрельских заморозков. Ниже ее стоимость будет в разгар сезона – ориентировочно в середине июня. Тогда ее цена составит от 60 – 70 гривен.

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Клубника за 140 гривен – сладковатая, но частично водяная. Фермеры надеются на удачный урожай поздней ягоды. Сейчас она только цветет и завязывается. Если будет вдоволь солнца и пчел, плоды будут сочными и более дешевыми, убеждены аграрии.

В Украине начался сезон клубники: смотрите сюжет 24 канала