Клубника богата полезными антиоксидантами, питательными веществами и полифенолами. Именно полифенол позволяет расслабить артерии, улучшить кровоток и снизить систолическое артериальное давление.

Кстати Какое масло укрепляет сердце и сосуды: вывод ученых

Клубника хорошо влияет на эндотелий – тонкую оболочку, которая покрывает стенки сердца и сосудов. Если эндотелий не функционирует должным образом, крупные кровеносные сосуды сердца могут не расширяться либо не открываться так, как следует.

Исследование показало, что потребление даже небольшой дозы клубники ежедневно в течение четырех недель приводило к улучшенному расширению сосудов, улучшению работы сердца в целом и нормализации давления.

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