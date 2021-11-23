Во Франции обновили рекорд стоимости бочки вина. За 228 литров Corton Renardes Grand Cru нынешнего урожая 2021 года заплатили аж 800 тысяч евро.

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Соответственно, цена стандартной бутылки вина емкостью 0,75 литра составляет 4,7 тысяч евро, то есть более 140 тысяч гривен.

"Президентскую бочку" продавали 15 минут. Средства будут направлены в два фонда: "Национальной федерации солидарности женщин", которая борется с насилием в отношении женщин, и "Института Кюри", который занимается медицинскими исследованиями борьбы с раком груди.

Бочка, в которой продали вино, сделана из бургундского дуба. Ее объем – 228 литров, или 288 привычных бутылок вина.