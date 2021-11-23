Напиток ценой золота: во Франции продали бочку самого дорогого вина

Франция – один из крупнейших производителей вина в мире. Здесь умеют делать вино, за которое люди готовы отдавать безумные деньги.

Во Франции обновили рекорд стоимости бочки вина. За 228 литров Corton Renardes Grand Cru нынешнего урожая 2021 года заплатили аж 800 тысяч евро.

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Соответственно, цена стандартной бутылки вина емкостью 0,75 литра составляет 4,7 тысяч евро, то есть более 140 тысяч гривен.

"Президентскую бочку" продавали 15 минут. Средства будут направлены в два фонда: "Национальной федерации солидарности женщин", которая борется с насилием в отношении женщин, и "Института Кюри", который занимается медицинскими исследованиями борьбы с раком груди.

Бочка, в которой продали вино, сделана из бургундского дуба. Ее объем – 228 литров, или 288 привычных бутылок вина.