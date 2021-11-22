Неутешительный прогноз: урожай озимых может обновить отрицательный рекорд

Многие специалисты со страхом ожидают возможный продовольственный кризис. Похоже, что некоторые их переживания претворятся в жизнь.

Погодные условия в Украине не способствуют проращиванию озимых культур. В то же время в Аргентине сев проводят практически без осадков.

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Трейдеры опасаются, что неблагоприятные погодные условия в основных странах экспорта зерна сильно ударят по продовольственной безопасности. Сухая и морозная погода в Украине позволит завершить уборку кукурузы без потерь, но не способствует будущему урожаю озимых.

Также проблемы с погодой зафиксировали в Аргентине и США. А вот в Бразилии обильные осадки позволяют делать положительные прогнозы на будущий урожай сои.

Ранее сообщалось, что Украина не собирается вводить никакие экспортные ограничения.