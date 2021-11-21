Ограничения экспорта не планируют

Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, правительство пока не рассматривает вопрос ограничения экспорта украинской пшеницы. Есть возможность, что его рассмотрят по ходу сезона в случае роста темпов экспорта.

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В правительстве убеждены, что Украина будет активно экспортировать зерно только в первой половине сезона, а затем экспортеры начнут покупать товар у других стран.

Если появится возможность преодоления согласованного уровня экспорта (25,3 млн тонн), то возможность ограничений будет рассмотрена.

"Но если темпы экспорта останутся прежними, например, если 90% квоты будет экспортировано до марта, тогда нам нужно будет проводить ежедневные обсуждения с трейдерами. Мы хотим быть открыты для максимально возможного уровня экспорта, но, конечно, не за счет внутреннего потребления", – сказал Утка.