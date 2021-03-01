В любой стране мира природа, без сомнений, по-своему удивительна весь год. Однако именно весной, когда все живое пробуждается от зимней спячки, пейзажи становятся необычайно живописными.

Для многих весна является любимым временем года. Оно и не удивительно, ведь именно она способна прогнать плохое настроение, побороть депрессию и подарить яркие и радостные дни.

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Так что пока под ногами еще бегут ручейки, а на улицах до сих пор лежит снег, уже сейчас мы можем наслаждаться солнечными лучиками, которые светят как-то по-особенному. Еще немножко и все вокруг наполнится соком и оживет. Предлагаем узнать как выглядит весна в разных странах мира.

Швейцария



Контрастная весна в Швейцарии / Фото Рixabay



Яркие зеленые листья деревьев и бирюза воды / Фото Рixabay



На фоне заснеженных гор зацвели первые весенние цветы / Фото Рixabay

Ирландия





Весна в Ирландии / Фото Рixabay

Весенние цветы возле старинного дома / Фото Рixabay

Весна в Ирландии пробуждает природу / Фото Рixabay

Япония

Удивительная сакура в Японии / Фото Рixabay



Сакура на фоне неба выглядит очень нежно / Фото Рixabay

Весна в Японии / Фото Рixabay

Украина



Магнолия В Украине зацветает ранней весной / Фото Рixabay



Горная река на фоне карпатских гор / Фото Рixabay

Первоцветы в лесу / Фото Рixabay

Исландия



Весна в Исландии / Фото Рixabay



В воде до сих пор плавает лед / Фото Рixabay

Трава в низменности ярче, чем на горе / Фото Рixabay

Фарерские острова



Весна на Фарерских островах / Фото Getty Images



Весна добавляет контраст дома / Фото Getty Images



Фарерские острова весной становятся почти сплошь зелеными / Фото Getty Images