Когда все вокруг оживает: невероятная подборка весенних пейзажей в разных странах мира
В любой стране мира природа, без сомнений, по-своему удивительна весь год. Однако именно весной, когда все живое пробуждается от зимней спячки, пейзажи становятся необычайно живописными.
Источник:24 канал
Для многих весна является любимым временем года. Оно и не удивительно, ведь именно она способна прогнать плохое настроение, побороть депрессию и подарить яркие и радостные дни.
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Так что пока под ногами еще бегут ручейки, а на улицах до сих пор лежит снег, уже сейчас мы можем наслаждаться солнечными лучиками, которые светят как-то по-особенному. Еще немножко и все вокруг наполнится соком и оживет. Предлагаем узнать как выглядит весна в разных странах мира.
Швейцария
Контрастная весна в Швейцарии / Фото Рixabay
Яркие зеленые листья деревьев и бирюза воды / Фото Рixabay
На фоне заснеженных гор зацвели первые весенние цветы / Фото Рixabay
Ирландия
Весна в Ирландии / Фото Рixabay
Весенние цветы возле старинного дома / Фото Рixabay
Весна в Ирландии пробуждает природу / Фото Рixabay
Япония
Удивительная сакура в Японии / Фото Рixabay
Сакура на фоне неба выглядит очень нежно / Фото Рixabay
Весна в Японии / Фото Рixabay
Украина
Магнолия В Украине зацветает ранней весной / Фото Рixabay
Горная река на фоне карпатских гор / Фото Рixabay
Первоцветы в лесу / Фото Рixabay
Исландия
Весна в Исландии / Фото Рixabay
В воде до сих пор плавает лед / Фото Рixabay
Трава в низменности ярче, чем на горе / Фото Рixabay
Фарерские острова
Весна на Фарерских островах / Фото Getty Images
Весна добавляет контраст дома / Фото Getty Images
Фарерские острова весной становятся почти сплошь зелеными / Фото Getty Images
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